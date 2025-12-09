«Рольф» планирует увеличить чистую прибыль на 16% в 2025 году

Чистая прибыль операционного бизнеса автодилера «Рольф» по МСФО в 2025 г. вырастет на 16% в годовом выражении до 2,9 млрд руб. В следующем году этот показатель может увеличиться до 3,2 млрд руб. (+10% г/г). Об этом 8 декабря журналистам рассказала генеральный директор компании Светлана Виноградова. Она также уточнила, что EBITDA «Рольфа» в этом году снизится на 6% в годовом выражении до 8,7 млрд руб., а в 2026 г. вырастет до 11,4 млрд руб. (+31%).