«Рольф» планирует увеличить чистую прибыль на 16% в 2025 году

Компания наращивает продажи новых автомобилей и маржинальность сделок во вторичном сегменте
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль операционного бизнеса автодилера «Рольф» по МСФО в 2025 г. вырастет на 16% в годовом выражении до 2,9 млрд руб. В следующем году этот показатель может увеличиться до 3,2 млрд руб. (+10% г/г). Об этом 8 декабря журналистам рассказала генеральный директор компании Светлана Виноградова. Она также уточнила, что EBITDA «Рольфа» в этом году снизится на 6% в годовом выражении до 8,7 млрд руб., а в 2026 г. вырастет до 11,4 млрд руб. (+31%).

Речь идет о консолидированных финансовых показателях операционного бизнеса группы «Рольф». Туда, помимо одноименного АО, входит также IT-компания «Рольф тех». В августе прошлого года операционный бизнес «Рольфа» выкупила у Росимущества компания «Автомобильные технологии». Она на 99% принадлежит компании «Промагрологистика» Умара Кремлева.

