Октябрьские санкции США привели к росту цен на российское дизтопливо

Санкции США против нефтяной отрасли России, введенные в октябре 2025 г., привели к росту доходности поставок нефтепродуктов и цен на них, в том числе экспортной цены на российское дизельное топливо. Это повысило прибыльность таких поставок для российских экспортеров, следует из обзора и статистики аналитической компании «Эйлер», с которыми ознакомились «Ведомости». Россия продолжает экспортировать дизтопливо в отличие от бензина, который по решению правительства до конца этого года поставляется только на внутренний рынок.