Октябрьские санкции США привели к росту цен на российское дизтопливо

Октябрьские санкции США привели к росту цен на российское дизтопливоЭто позволяет нефтяникам частично компенсировать потери от расширения дисконтов в экспортной цене на нефть
Санкции США против нефтяной отрасли России, введенные в октябре 2025 г., привели к росту доходности поставок нефтепродуктов и цен на них, в том числе экспортной цены на российское дизельное топливо. Это повысило прибыльность таких поставок для российских экспортеров, следует из обзора и статистики аналитической компании «Эйлер», с которыми ознакомились «Ведомости». Россия продолжает экспортировать дизтопливо в отличие от бензина, который по решению правительства до конца этого года поставляется только на внутренний рынок.
По данным аналитиков «Эйлера», на европейском рынке средний крэк-спред (разница в цене между стоимостью нефти и нефтепродуктов) при поставках бензина в ноябре вырос на 9% к уровню октября до $259/т на базисе CIF («с доставкой до») Северо-Западная Европа, при поставках дизельного топлива – на 30% до $288/т.