Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Колумбии. Компания уже открыла офис в Медельине, запустила первую партию самокатов и настроила их сервисную поддержку, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он не назвал точное число доступных в Медельине самокатов на сегодняшний день и планируемое количество самокатов в Колумбии, но уточнил, что в 2026 г. их число может составить до нескольких тысяч.