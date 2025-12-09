Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Whoosh вышел на рынок Колумбии

Это третья страна в Южной Америке, где будет представлен российский сервис аренды электросамокатов
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Колумбии. Компания уже открыла офис в Медельине, запустила первую партию самокатов и настроила их сервисную поддержку, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он не назвал точное число доступных в Медельине самокатов на сегодняшний день и планируемое количество самокатов в Колумбии, но уточнил, что в 2026 г. их число может составить до нескольких тысяч.

По словам представителя сервиса, рынок Колумбии является одним из наиболее перспективных для развития микромобильности. Он пояснил, что круглогодично стабильный климат, высокая плотность населения и развитая велоинфраструктура формируют устойчивый спрос на современные виды городского транспорта и дальнейшее масштабирование сервисов. Собеседник уточнил, что в I квартале 2026 г. Whoosh планирует открытие еще в одном городе Колумбии и выход еще в одну латиноамериканскую страну, но не назвал ее.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь