Whoosh вышел на рынок КолумбииЭто третья страна в Южной Америке, где будет представлен российский сервис аренды электросамокатов
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Колумбии. Компания уже открыла офис в Медельине, запустила первую партию самокатов и настроила их сервисную поддержку, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он не назвал точное число доступных в Медельине самокатов на сегодняшний день и планируемое количество самокатов в Колумбии, но уточнил, что в 2026 г. их число может составить до нескольких тысяч.
По словам представителя сервиса, рынок Колумбии является одним из наиболее перспективных для развития микромобильности. Он пояснил, что круглогодично стабильный климат, высокая плотность населения и развитая велоинфраструктура формируют устойчивый спрос на современные виды городского транспорта и дальнейшее масштабирование сервисов. Собеседник уточнил, что в I квартале 2026 г. Whoosh планирует открытие еще в одном городе Колумбии и выход еще в одну латиноамериканскую страну, но не назвал ее.