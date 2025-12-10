Смогут ли квоты на самозанятых улучшить ситуацию в такси

Депутатские поправки в закон о локализации такси предусматривают введение для самозанятых ежегодных квот в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси в региональном реестре на начало года. Это позволит самозанятым водителям поставить в региональный реестр свою машину, не соответствующую требованиям закона о локализации, даже после его вступления в силу.