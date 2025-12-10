Газета
Главная / Бизнес /

Смогут ли квоты на самозанятых улучшить ситуацию в такси

Предполагается, что они смогут сократить темпы падения числа водителей и машин
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Предложенные депутатами Госдумы в октябре квоты, упрощающие доступ самозанятых к работе в такси, в существенной мере помогут сгладить негативный социально-экономический эффект от вступления в силу закона о локализации такси с 1 марта 2026 г. Об этом говорится в аналитическом обзоре Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ). «Ведомости» ознакомились с документом.

Депутатские поправки в закон о локализации такси предусматривают введение для самозанятых ежегодных квот в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси в региональном реестре на начало года. Это позволит самозанятым водителям поставить в региональный реестр свою машину, не соответствующую требованиям закона о локализации, даже после его вступления в силу.

