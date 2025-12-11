Рынок полуприцепов за 10 месяцев 2025 года упал почти в три раза

Продажи новых полуприцепов в России в январе – октябре 2025 г. снизились в 2,7 раза в годовом выражении до 14 652 шт. Об этом свидетельствуют данные отраслевого портала «Росспецмаш-стат». Он объединяет информацию от компаний, выпускающих более 70% производимых в России полуприцепов. Российские производители за 10 месяцев отгрузили на внутренний рынок 9042 полуприцепа – это на 57% меньше, чем годом ранее. Доля отечественных производителей на рынке составляет более 80%.