Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Рынок полуприцепов за 10 месяцев 2025 года упал почти в три раза

Высокая ключевая ставка и низкие тарифы перевозок заморозили спрос во всех сегментах
Светлана Афонина
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Продажи новых полуприцепов в России в январе – октябре 2025 г. снизились в 2,7 раза в годовом выражении до 14 652 шт. Об этом свидетельствуют данные отраслевого портала «Росспецмаш-стат». Он объединяет информацию от компаний, выпускающих более 70% производимых в России полуприцепов. Российские производители за 10 месяцев отгрузили на внутренний рынок 9042 полуприцепа – это на 57% меньше, чем годом ранее. Доля отечественных производителей на рынке составляет более 80%.

Спад наблюдается во всех сегментах, но наиболее сильно пострадали категории полуприцепов, зависимые от общего объема перевозок и инвестиций в агросектор, следует из данных «Росспецмаш-стата». Отгрузки тентованных полуприцепов на рынок в первые 10 месяцев года сократились на 80% до 1330 шт., зерновозов – на 78% до 207 шт., рефрижераторов – на 53% до 913 единиц.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте