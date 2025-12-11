Казахстан начал перенаправлять экспорт нефти из КТК на другие направления

Казахстан начал перенаправлять экспорт нефти из КТК на другие направленияПотенциал этих поставок без значительных инвестиций ограничен, говорят эксперты
Казахстан согласовал перенаправление части экспортных объемов нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в трубопроводы Атырау – Самара, Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) и в Китай. Об этом 10 декабря сообщила компания «Казтрансойл», оператор нефтепроводной системы Казахстана.
В частности, поставки по нефтепроводу Атырау – Самара в декабре 2025 г. будут на 232 000 т больше, чем предполагал первоначальный график. Транспортировка в порт Актау (Каспийское море) для дальнейших поставок в нефтепровод БТД увеличится на 58 000 т, экспорт в Китай (по трубопроводу Атасу – Алашанькоу) – на 72 000 т. То есть в общей сложности в этом месяце Казахстан перенаправит на другие направления 362 000 т нефти, при этом 64% из них по-прежнему будет поставляться транзитом через Россию.