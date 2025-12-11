Газета
Главная / Бизнес /

Казахстан начал перенаправлять экспорт нефти из КТК на другие направления

Потенциал этих поставок без значительных инвестиций ограничен, говорят эксперты
Василий Милькин
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Казахстан согласовал перенаправление части экспортных объемов нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в трубопроводы Атырау – Самара, Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) и в Китай. Об этом 10 декабря сообщила компания «Казтрансойл», оператор нефтепроводной системы Казахстана.

В частности, поставки по нефтепроводу Атырау – Самара в декабре 2025 г. будут на 232 000 т больше, чем предполагал первоначальный график. Транспортировка в порт Актау (Каспийское море) для дальнейших поставок в нефтепровод БТД увеличится на 58 000 т, экспорт в Китай (по трубопроводу Атасу – Алашанькоу) – на 72 000 т. То есть в общей сложности в этом месяце Казахстан перенаправит на другие направления 362 000 т нефти, при этом 64% из них по-прежнему будет поставляться транзитом через Россию.

