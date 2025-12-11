Казахстан начал перенаправлять экспорт нефти из КТК на другие направления

В частности, поставки по нефтепроводу Атырау – Самара в декабре 2025 г. будут на 232 000 т больше, чем предполагал первоначальный график. Транспортировка в порт Актау (Каспийское море) для дальнейших поставок в нефтепровод БТД увеличится на 58 000 т, экспорт в Китай (по трубопроводу Атасу – Алашанькоу) – на 72 000 т. То есть в общей сложности в этом месяце Казахстан перенаправит на другие направления 362 000 т нефти, при этом 64% из них по-прежнему будет поставляться транзитом через Россию.