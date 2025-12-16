Газета
Главная / Бизнес /

«Норникель» вдвое повысил прогноз профицита никеля на мировом рынке

Предложение металла растет быстрее спроса за счет выпуска дешевого никеля в Индонезии
Василий Милькин
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Профицит никеля на мировом рынке в 2025 г. может вырасти на 18% к показателю прошлого года до рекордного уровня в 240 000 т, а в 2026 г. он может достичь 275 000 т. Об этом говорится в опубликованном компанией 15 декабря обзоре мирового рынка этого металла. В предыдущем, июльском обзоре компания прогнозировала его избыток на уровне 120 000 т в 2025 г. и 130 000 т в 2026 г. Таким образом, оценки были скорректированы в 2 и 2,1 раза соответственно.

По прогнозу аналитиков компании, спрос на никель в 2025–2026 гг. вырастет на 6% до 3,62 млн и 3,83 млн т соответственно. Предложение металла также увеличится на 6% до 3,86 млн т в 2025 г. и 4,1 млн т в 2026 г.

