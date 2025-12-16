Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство может продлить запрет на экспорт бензина до конца февраля

Это позволит нарастить запасы топлива на случай новых форс-мажоров, считают эксперты
Василий Милькин
ANATOLY MALTSEV / TASS
ANATOLY MALTSEV / TASS

Правительство может продлить запрет на экспорт бензина из России для всех компаний на два месяца – до конца февраля 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством вице-премьера Александра Новака, состоявшегося 15 декабря. При этом запрет на экспорт дизельного топлива, который действует для компаний, не являющихся производителями этого вида нефтепродуктов, после 31 декабря может быть снят, отметил один из собеседников.

Эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива было установлено до 31 декабря 2025 г. Ограничения были введены для обеспечения стабильной ситуации на российском топливном рынке. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её