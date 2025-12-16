Правительство может продлить запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство может продлить запрет на экспорт бензина из России для всех компаний на два месяца – до конца февраля 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с итогами заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством вице-премьера Александра Новака, состоявшегося 15 декабря. При этом запрет на экспорт дизельного топлива, который действует для компаний, не являющихся производителями этого вида нефтепродуктов, после 31 декабря может быть снят, отметил один из собеседников.