АГР выпустила тестовую партию автомобилей GAC на заводе в Санкт-Петербурге

Группа АГР на бывшем автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге осенью 2025 г. выпустила тестовую партию из 40–50 автомобилей китайского бренда GAC, рассказал источник «Ведомостей» в крупном дилерском холдинге. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с бизнесом АГР. Но к серийному производству перейти не удалось из-за опасений китайской компании вторичных санкций, рассказал еще один источник, знакомый с бизнесом АГР.