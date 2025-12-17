Газета
Главная / Бизнес /

АГР выпустила тестовую партию автомобилей GAC на заводе в Санкт-Петербурге

Перейти к серийному производству на площадке китайская компания пока не готова из-за опасения вторичных санкций
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Группа АГР на бывшем автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге осенью 2025 г. выпустила тестовую партию из 40–50 автомобилей китайского бренда GAC, рассказал источник «Ведомостей» в крупном дилерском холдинге. Эту информацию подтвердил собеседник, знакомый с бизнесом АГР. Но к серийному производству перейти не удалось из-за опасений китайской компании вторичных санкций, рассказал еще один источник, знакомый с бизнесом АГР.

Тестовая партия была передана для продажи в дилерский холдинг «Авилон», говорят двое собеседников «Ведомостей». Президентом «Авилона» до 2023 г. был председатель совета директоров АГР Андрей Павлович.

