Продажи молочной продукции без сахара выросли в два раза

Продажи молочной продукции без сахара выросли в два разаЭто связано в том числе с трендом на здоровый образ жизни
Продажи молочной продукции без сахара в январе – сентябре 2025 г. выросли на 117% в денежном выражении до 31,7 млрд руб. и на 63% – в натуральном (до 65 600 т). Такие данные приводит аналитическая компания NTech.
Для сравнения: спрос на традиционную молочную продукцию за тот же период прибавил только 18% (до 2,6 трлн руб.) и 1% (до 9,9 млн т), отмечают в NTech. Доля первой категории, таким образом, составляет 1,22% в рублях и 0,67% в весе.
