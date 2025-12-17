Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продажи молочной продукции без сахара выросли в два раза

Это связано в том числе с трендом на здоровый образ жизни
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи молочной продукции без сахара в январе – сентябре 2025 г. выросли на 117% в денежном выражении до 31,7 млрд руб. и на 63% – в натуральном (до 65 600 т). Такие данные приводит аналитическая компания NTech.

Для сравнения: спрос на традиционную молочную продукцию за тот же период прибавил только 18% (до 2,6 трлн руб.) и 1% (до 9,9 млн т), отмечают в NTech. Доля первой категории, таким образом, составляет 1,22% в рублях и 0,67% в весе.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь