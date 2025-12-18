Парк грузовых вагонов на сети РЖД в ближайшие годы будет снижаться

По оценке Neft Research, парк грузовых вагонов оставался стабильным на протяжении 2025 г., несмотря на продолжающееся падение погрузки и рекордно низкий уровень ставок аренды подвижного состава, в ряде случаев не покрывающих себестоимость перевозок. Погрузка в январе – ноябре снизилась на 5,6% год к году до 1,02 млрд т, следует из данных РЖД. В целом за год показатель составит 1,12 млрд т, прогнозирует Neft Research. Это на те же 5,6% меньше, чем в 2024 г.