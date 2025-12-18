Парк грузовых вагонов на сети РЖД в ближайшие годы будет снижаться

Парк грузовых вагонов на сети РЖД в ближайшие годы будет снижатьсяНа него давят ограничения со стороны монополии, списания по сроку службы, слабая грузовая база
Количество грузовых вагонов на сети РЖД в 2026–2027 гг. упадет до 1,3 млн единиц против 1,4 млн по состоянию на декабрь 2025 г. Об этом говорится в тематическом обзоре консалтинговой компании Neft Research, с которым ознакомились «Ведомости». Такой сценарий возможен при условии реализации инициатив РЖД по сокращению избыточного парка на сети, отмечается в обзоре. По словам управляющего партнера Neft Research Сергея Фролова, данный прогноз также учитывает сохранение грузовой базы на текущем уровне и списание до 100 000 вагонов из-за возможных отрицательных ставок доходности операторов вагонов и реализации мероприятий trade-in при поставке нового подвижного состава на сеть.
По оценке Neft Research, парк грузовых вагонов оставался стабильным на протяжении 2025 г., несмотря на продолжающееся падение погрузки и рекордно низкий уровень ставок аренды подвижного состава, в ряде случаев не покрывающих себестоимость перевозок. Погрузка в январе – ноябре снизилась на 5,6% год к году до 1,02 млрд т, следует из данных РЖД. В целом за год показатель составит 1,12 млрд т, прогнозирует Neft Research. Это на те же 5,6% меньше, чем в 2024 г.