Эксперты ожидают стагнацию добычи и экспорта российского угля в ближайшие годы

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает стагнацию добычи угля в России и экспорта российского угля в 2025–2030 гг. Такой прогноз приводится в ежегодном докладе организации Coal 2025. Опрошенные «Ведомостями» эксперты дают более позитивные оценки, допуская рост показателей к 2030 г. В этом году добыча угля в стране, согласно прогнозу аналитиков МЭА, вырастет на 0,5% к показателю 2024 г. и составит 427 млн т, а затем начнет медленно снижаться. В 2027 г. добыча составит 425 млн т, что на 0,5% ниже уровня 2025 г. (прогноз на 2026 г. агентство не приводит). В 2030 г. показатель снизится до 422 млн т (-1% к текущему году).