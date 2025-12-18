Газета
Главная / Бизнес /

Эксперты ожидают стагнацию добычи и экспорта российского угля в ближайшие годы

Но в случае благоприятной конъюнктуры рынка к 2030 году показатели могут вырасти
Василий Милькин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает стагнацию добычи угля в России и экспорта российского угля в 2025–2030 гг. Такой прогноз приводится в ежегодном докладе организации Coal 2025. Опрошенные «Ведомостями» эксперты дают более позитивные оценки, допуская рост показателей к 2030 г. В этом году добыча угля в стране, согласно прогнозу аналитиков МЭА, вырастет на 0,5% к показателю 2024 г. и составит 427 млн т, а затем начнет медленно снижаться. В 2027 г. добыча составит 425 млн т, что на 0,5% ниже уровня 2025 г. (прогноз на 2026 г. агентство не приводит). В 2030 г. показатель снизится до 422 млн т (-1% к текущему году).

По прогнозу организации, в России будет снижаться добыча энергетического угля. К 2025 г. его выпуск сократится на 4% до 304–305 млн т, а к 2030 г. – до 300 млн т. Производство коксующегося (металлургического) угля в 2025 г. вырастет на 13% до 122 млн т и будет оставаться на этом уровне в следующие пять лет.

