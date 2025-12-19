Госдума утвердила квоты для самозанятых таксистов

Госдума утвердила квоты для самозанятых таксистовЭто позволит поэтапно перейти к требованиям локализации автомобилей в отрасли
Госдума на заседании 18 декабря в третьем чтении приняла законопроект о введении ежегодных квот для самозанятых в размере 25% от общего количества зарегистрированных автомобилей такси в региональном реестре на начало года, сообщил 18 декабря в своем Telegram-канале председатель палаты Вячеслав Володин.
Группа депутатов Госдумы 30 октября предложила поправки в закон о локализации такси (580-ФЗ), упрощающие доступ самозанятых к работе в такси. Это позволит им поставить в региональный реестр свою машину, не соответствующую требованиям закона о локализации такси, даже после его вступления в силу с 1 марта 2026 г.
