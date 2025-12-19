Госдума утвердила квоты для самозанятых таксистов

Группа депутатов Госдумы 30 октября предложила поправки в закон о локализации такси (580-ФЗ), упрощающие доступ самозанятых к работе в такси. Это позволит им поставить в региональный реестр свою машину, не соответствующую требованиям закона о локализации такси, даже после его вступления в силу с 1 марта 2026 г.