Еще один российский производитель свинины выходит на рынок Африки

ГК «Талина», занимающаяся производством мясоколбасной продукции под марками «Атяшево», Delikaiser и «Мясо так мясо», начала поставлять свою продукцию в Республику Конго. По словам ее представителя, в декабре этого года она отправила туда первую партию – 54 т свинины. До конца 2025 г. она намерена отгрузить в эту страну еще две партии по 27 т каждая. А в следующем году группа планирует экспортировать на этот континент уже 324 т свинины.