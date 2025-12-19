Еще один российский производитель свинины выходит на рынок Африки

Еще один российский производитель свинины выходит на рынок АфрикиГруппа «Талина» начала поставлять свою продукцию в Конго
ГК «Талина», занимающаяся производством мясоколбасной продукции под марками «Атяшево», Delikaiser и «Мясо так мясо», начала поставлять свою продукцию в Республику Конго. По словам ее представителя, в декабре этого года она отправила туда первую партию – 54 т свинины. До конца 2025 г. она намерена отгрузить в эту страну еще две партии по 27 т каждая. А в следующем году группа планирует экспортировать на этот континент уже 324 т свинины.
Африка на данный момент не является ключевым рынком сбыта для российских производителей этого вида мяса. По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в этом году общий объем экспорта составит порядка 390 000 т (около $1 млрд). Более 80% этого объема приходится на Белоруссию, Вьетнам и Китай. В Африку же за 11 месяцев наша страна поставила около 390 т свинины и пищевых субпродуктов свиней на $240 000, по оценкам «Агроэкспорта». То есть доля этого континента в поставках такой продукции из России составляет около 0,01%.