Власти Якутии рассматривают организацию майнинга на газовых участках «Алросы»

Первый из них отметил, что ранее основным вариантом монетизации запасов газа этих месторождений было подключение к газопроводу «Сила Сибири». Теперь газ планируется использовать для энергоснабжения объектов «Алросы». Одновременно рассматривается и возможность организации майнинга, говорит он.