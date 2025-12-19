Власти Якутии рассматривают организацию майнинга на газовых участках «Алросы»Это может стать вариантом монетизации добываемого топлива
Правительство Якутии рассматривает возможность размещения мощностей по майнингу криптовалют на Улугурском и Эргеджейском газовых месторождениях, где работает совместное предприятие (СП) «Алросы» и республиканской компании «Сахатранснефтегаз» – «Улугурнефтегаз» (доля «Алросы» – 75%). Это «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами правительства республики, и подтвердил собеседник в одной из майнинговых компаний.
Первый из них отметил, что ранее основным вариантом монетизации запасов газа этих месторождений было подключение к газопроводу «Сила Сибири». Теперь газ планируется использовать для энергоснабжения объектов «Алросы». Одновременно рассматривается и возможность организации майнинга, говорит он.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам