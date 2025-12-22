Экспорт газа в Среднюю Азию к 2030 году может вырасти более чем вдвое

Экспорт газа в Среднюю Азию к 2030 году может вырасти более чем вдвоеНо доля этого направления в выручке «Газпрома» все равно не будет значительной
Экспорт газа из России в страны Средней Азии – Узбекистан, Казахстан и Киргизию – к 2030 г. могут вырасти в общей сложности в 2,1–2,2 раза к уровню прошлого года и достигнуть 19–20 млрд куб. м. Это следует из прогноза аналитиков центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.
Основной рост поставок обеспечит экспорт в Узбекистан, отмечает в обзоре ЦЭП Газпромбанка. Большинство крупных месторождений в стране истощены и находятся в стадии падающей добычи, указывают эксперты. С 2019 г. добыча газа в Узбекистане сократилась более чем на четверть. По данным Национального комитета по статистике республики, в 2024 г. добыча газа в стране составила 44,6 млрд куб. м. (-4,5% к уровню 2023 г.), в 2019 г. показатель составлял 60,5 млрд куб. м.