Экспорт газа в Среднюю Азию к 2030 году может вырасти более чем вдвое

Основной рост поставок обеспечит экспорт в Узбекистан, отмечает в обзоре ЦЭП Газпромбанка. Большинство крупных месторождений в стране истощены и находятся в стадии падающей добычи, указывают эксперты. С 2019 г. добыча газа в Узбекистане сократилась более чем на четверть. По данным Национального комитета по статистике республики, в 2024 г. добыча газа в стране составила 44,6 млрд куб. м. (-4,5% к уровню 2023 г.), в 2019 г. показатель составлял 60,5 млрд куб. м.