Экспорт российского крепкого алкоголя в Индию вырос почти вчетверо

Несмотря на то что Индия в январе – октябре занимала всего лишь 14-е место в списке крупнейших импортеров российского крепкого алкоголя с долей в 1,3% в тоннах и 1,4–1,5% в выручке, темпы роста поставок таких напитков в эту страну оказались наиболее существенными. Для сравнения: экспорт этой продукции в Казахстан, занимающий 1-е место в этом рейтинге, за это время увеличился лишь на 5% в натуральном выражении (до 17 000 т) и на 30% в денежном (до $23 млн). Общий же объем отгрузки за 10 месяцев «Агроэкспорт» оценивает в 39 000 т и $62 млн соответственно. Среди других крупнейших импортеров российского крепкого алкоголя – Грузия, Китай, Азербайджан, Армения и Белоруссия.