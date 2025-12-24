Экспорт российского крепкого алкоголя в Индию вырос почти вчетверо

Экспорт российского крепкого алкоголя в Индию вырос почти вчетвероСпрос на такую продукцию может увеличиться еще сильнее в случае отмены ввозных пошлин
Российские производители крепкого алкоголя за 10 месяцев 2025 г. поставили в Индию около 520 т крепкой алкогольной продукции, включая водку, джин, виски и настойки, на $900 000. Такие данные приводит Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»). По его подсчетам, это в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года в весе и в четыре – в деньгах. Основным драйвером экспорта стала водка, утверждают в «Агроэкспорте». В денежном выражении ее поставки за 10 месяцев составили около $760 000 (в весе ведомство данные не предоставило).
Несмотря на то что Индия в январе – октябре занимала всего лишь 14-е место в списке крупнейших импортеров российского крепкого алкоголя с долей в 1,3% в тоннах и 1,4–1,5% в выручке, темпы роста поставок таких напитков в эту страну оказались наиболее существенными. Для сравнения: экспорт этой продукции в Казахстан, занимающий 1-е место в этом рейтинге, за это время увеличился лишь на 5% в натуральном выражении (до 17 000 т) и на 30% в денежном (до $23 млн). Общий же объем отгрузки за 10 месяцев «Агроэкспорт» оценивает в 39 000 т и $62 млн соответственно. Среди других крупнейших импортеров российского крепкого алкоголя – Грузия, Китай, Азербайджан, Армения и Белоруссия.