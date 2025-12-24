Судоверфь «Звезда» передала заказчику впервые построенный в РФ танкер-газовоз

«Алексей Косыгин» – один из сложнейших проектов в современной отрасли, считает ответственный за сдачу газовоза от судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» Константин Панкратов. По его словам, такие суда крайне востребованы в России для перевозки СПГ по Северному морскому пути, что дает большой толчок для экономики и для развития отрасли.