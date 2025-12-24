Судоверфь «Звезда» передала заказчику впервые построенный в РФ танкер-газовоз

Судоверфь «Звезда» передала заказчику впервые построенный в РФ танкер-газовозСудно может перевозить СПГ без сопровождения ледоколов
Церемония передачи ПАО «Совкомфлот» впервые построенного в России танкера-газовоза сжиженного природного газа (СПГ) «Алексей Косыгин» состоялась на судоверфи «Звезда» в Приморском крае, сообщила «Роснефть».
Ледокольный танкер класса ARC 7 «Алексей Косыгин» – головное судно в серии, строящейся на ССК «Звезда» для проекта «Арктик СПГ – 2». Оно названо в честь советского государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина. В церемонии имянаречения судна в 2023 г. участвовал президент России Владимир Путин.
Как отметили в «Роснефти», которая является оператором ССК «Звезда», судоверфь является пионером в строительстве технически сложных судов. «Строительство на ССК «Звезда» газовозов для перевозки сжиженного природного газа не только укрепляет судостроительные мощности страны, но и вносит весомый вклад в стратегические цели импортозамещения, обеспечивая технологическую независимость России в создании критически важной арктической инфраструктуры», – сообщили в компании.
Каждый газовоз серии вмещает более 172 000 куб. м СПГ и оборудован тремя уникальными винто-рулевыми колонками, произведенными в ССК «Звезда» заводом «Сапфир». Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, дедвейт – 81 000 т. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.
Сухой док, который использовался для строительства и спуска на воду танкера «Алексей Косыгин», представляет собой уникальное гидротехническое сооружение мирового масштаба. Его размеры достигают 485х114х14 м. Технические параметры дока впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 000 т.
Специалисты судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» рассказали об особенностях и характеристиках нового судна.
«Алексей Косыгин» – один из сложнейших проектов в современной отрасли, считает ответственный за сдачу газовоза от судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» Константин Панкратов. По его словам, такие суда крайне востребованы в России для перевозки СПГ по Северному морскому пути, что дает большой толчок для экономики и для развития отрасли.
«Танкер может перевозить сжиженный природный газ по Северному морскому пути без сопровождения ледоколов, что значительно снижает затраты на грузоперевозку и позволяет флоту быть конкурентоспособным. Плюс работать в течение всего года без перерыва», – рассказал Панкратов, добавив, что дополнительную уникальность проекту придает сложнейший винторулевой комплекс, позволяющий преодолевать льды толщиной более 2 м.
По словам сварщика Дмитрия Плотникова, после сборки такие танкеры, как термос, удерживают в себе перевозимый груз, не допускают протечек и позволяют сохранять определенную температуру внутри, которая составляет минус 180 градусов. Судно оснащено системой захолаживания, поддерживающей определенную температуру на момент перевозки.
Проект является уникальным, считает бригадир трубопроводного цеха Алексей Арианов. По его словам, на корабле все двигается только по трубопроводам, «только люди пешком ходят».
Антон Гамбург, третий помощник на судне «Алексей Косыгин», оценил настрой экипажа как положительный. По его словам, ходовые испытания и газовые испытания пройдены успешно, впереди – испытания льдами Северного морского пути.
ССК «Звезда» – первая российская судоверфь крупнотоннажного производства, которая предназначена для выпуска судов ледового класса, судов водоизмещением до 350 000 т, специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи – около 60 судов. C 2020 по 2025 г. верфь уже передала заказчикам семь судов, в том числе нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс» дедвейтом 114 000 т.