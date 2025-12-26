Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Более 20 брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои магазины в России

Они не выдержали конкуренцию с онлайн-ритейлерами
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Около 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 г. полностью закрыли свои торговые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай добавляет, что некоторые из них решили развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. Среди таковых она называет Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis, Prav.da и проч. Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. Это, к примеру, продавцы одежды Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, обувные ритейлеры Megatop и Urban Vibes, а также специализирующиеся на реализации белья Deseo, Etam и т. д. Для сравнения, в 2024 г. было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным CORE.XP и IBC Real Estate.

Отдельные игроки сохранили офлайн-точки, но сократили их количество, отмечают консультанты. Например, сеть спорттоваров Desport (ранее Decathlon) с февраля 2025 г. закрыла восемь магазинов, сейчас под ее управлением находится 21 объект. Издание Shopper’s также обращало внимание на то, что один из крупнейших российских одежных ритейлеров – Gloria Jeans – с конца 2023 г. избавился от 100 точек. По словам Ногай, к оптимизации торговых сетей прибегают и другие бренды: 2xu, 12 Storeez, 20 Line, Avva, Baasploa, Balabala, Club, Dub, Ecru, LC Waikiki, Maag, NetWork, Ovs, Oxxo, Plein Sport, Replay, Vilet и проч.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь