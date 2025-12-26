Более 20 брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои магазины в России

Около 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 г. полностью закрыли свои торговые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай добавляет, что некоторые из них решили развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. Среди таковых она называет Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis, Prav.da и проч. Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. Это, к примеру, продавцы одежды Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, обувные ритейлеры Megatop и Urban Vibes, а также специализирующиеся на реализации белья Deseo, Etam и т. д. Для сравнения, в 2024 г. было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным CORE.XP и IBC Real Estate.