К бывшей Decathlon подан иск о банкротстве

Nexus Eurasia – агентство стратегических коммуникаций, которое занимается разработкой и реализацией проектов по управлению репутацией для компаний. В июне этого года столичный арбитраж уже постановил взыскать с АО «Октоблу» в пользу этой компании 7,9 млн руб. долга и неустойки. Общая сумма исков к головной структуре Desport в 2025 г. уже превысила 1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». 32 заявления на 356,9 млн руб. находятся на стадии рассмотрения. Для сравнения, за весь 2024 год к ней было подано всего 18 исков на 92,3 млн руб. Некоторые из заявлений касаются арендных обязательств. Например, ООО «СПБ Лето» пытается взыскать с ответчика около 15 млн руб. АО «Каширский молл» («Vegas Каширское») намерено получить с АО «Октоблу» 6,7 млн руб., а ООО «Мега Белая Дача» – 46,5 млн руб.