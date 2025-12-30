«Шоколадница» в этом году закрыла более 10% кофеен в Москве

Данная сеть действительно активно закрывает свои заведения в столице, подтверждает руководитель каталога франшиз Franshiza.ru Анна Рождественская. Эксперты напоминают, что на пике своего роста сеть насчитывала около 380–420 точек в России и СНГ, теперь их количество снижено более чем в 1,5 раза. По их словам, вероятно, это и дало повод некоторым отраслевым Telegram-каналам написать о полном закрытии сети в 2026 г. Впрочем, Рождественская считает, что полного сворачивания бизнеса не будет. Об уходе бренда с рынка не слышал и основатель One Price Coffee Сергей Румянцев, хотя, по его оценке, «Шоколадница» может сократить число точек еще больше.