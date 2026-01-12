Холода заставили Европу сжечь уже треть запасов газа

Объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза (ЕС) в начале января 2026 г. снизился на 18% в годовом выражении до 61,3 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 9 января. Уровень заполненности европейских ПХГ снизился до 55,5%. По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, всего с начала сезона отбора газа из ПХГ Европы было использовано уже 30,4 млрд куб. м топлива – более половины объема, закачанного в хранилища при подготовке к зиме (54,5 млрд куб. м), или треть всех накопленных запасов.