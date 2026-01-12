В России снижается число санаториев

В России снижается число санаториевДевелоперы из-за высоких затрат все реже строят такие объекты с нуля
На конец 2025 г. в России насчитывалось 1695 санаториев, подсчитала консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP). По словам руководителя ее департамента гостиничного бизнеса и туризма Марины Смирновой, число таких объектов сокращается каждый год. К примеру, на декабрь 2024 г. их было 1708. С 2002 г. (более ранних данных нет) их количество уменьшилось почти в 1,4 раза – тогда их было 2347, приводит она данные Росстата. Подобную тенденцию подтверждают и другие участники рынка. По словам директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, за последние 10 лет число действующих санаторно-курортных заведений снизилось на 11,5%, или на 197 объектов.
А вот количество номеров в функционирующих санаториях, наоборот, растет, отмечают эксперты. По словам Смирновой, со 169 700 комнат в 2002 г. до 189 000 к концу 2024 г. На декабрь прошлого года их было уже 190 000–191 000. Похожую динамику озвучивает и партнер NF Group Ольга Широкова. Из-за высокой себестоимости строительства медицинских корпусов девелоперы предпочитают увеличивать число номеров в существующих оздоровительных комплексах, а не строить их с нуля, объясняют такую тенденцию эксперты.