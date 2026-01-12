В России снижается число санаториев

На конец 2025 г. в России насчитывалось 1695 санаториев, подсчитала консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP). По словам руководителя ее департамента гостиничного бизнеса и туризма Марины Смирновой, число таких объектов сокращается каждый год. К примеру, на декабрь 2024 г. их было 1708. С 2002 г. (более ранних данных нет) их количество уменьшилось почти в 1,4 раза – тогда их было 2347, приводит она данные Росстата. Подобную тенденцию подтверждают и другие участники рынка. По словам директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игоря Кокорева, за последние 10 лет число действующих санаторно-курортных заведений снизилось на 11,5%, или на 197 объектов.