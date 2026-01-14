Цены на бриллианты в 2025 году обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты в 2025 году обновили многолетние минимумыКотировки снижаются из-за профицита предложения и роста популярности дешевых искусственных камней
Индекс цен для бриллиантов массой 1 карат на 1 января 2026 г. упал на 10% к показателю на аналогичную дату 2025 г. и составил 4,15 пункта, следует из данных американской компании Rapaport. Она владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами. Это самое низкое значение как минимум с января 2015 г. (последние доступные данные). В течение декабря 2025 г. индекс снизился на 2%.
Сильнее других в прошлом году дешевели более мелкие камни – массой 0,3 и 0,5 карата. Камни в 0,3 карата подешевели на 20% в течение года и на 9% в декабре. Индекс их цен составляет 0,84 пункта. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата сократился на 26 и 6% соответственно до 1,24.
Цены на более крупные камни массой 3 карата в 2025 г. практически не изменились и снизились всего на 0,3% до 18,21 пункта. В декабре индекс цен на них даже вырос на 0,3%.
Индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) в 2025 г. снизился на 12% до 84,92 пункта, что является самым низким значением минимум с 2019 г. Снижение цен на бриллианты создает давление и на цены на необработанные камни. Индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index за 2025 г. снизился на 3% до 137,6 пункта.
Алмазы и бриллианты на мировом рынке дешевеют с весны 2022 г., когда индекс IDEX достиг исторического максимума в 158,4. Снижение происходит из-за слабого спроса на драгоценные камни. Индия, на которую приходится до 90% всего мирового рынка огранки алмазов, активно закупала драгоценные камни в 2021–2022 гг., а также в начале 2024 г. из-за опасений нарушения поставок вследствие антироссийских санкций. Это привело к формированию избыточных запасов алмазов и бриллиантов на рынке. Другой причиной снижения цен является рост производства синтетических бриллиантов.
Аналитики Rapaport указывают, что тенденции на рынке, наблюдавшиеся в 2025 г., сохраняются. В частности, они обращают внимание на слабый спрос на бриллианты в Китае и рост доли искусственных камней на рынке ювелирных изделий. При этом более высокий спрос, по данным Rapaport, сейчас наблюдается на камни массой 1 карат и выше.
Российская «Алроса» обеспечивает около 30% добычи алмазов в мире. В России на компанию приходится более 90% добычи алмазов. При этом большую часть камней «Алроса» реализует в необработанном виде: в 2021 г. (последние доступные данные) выручка от продажи бриллиантов составила только 5%, или $192 млн, при общей выручке компании в $4,2 млрд.
Второй российский производитель – это компания «АГД даймондс», которая разрабатывает месторождение им. Гриба в Архангельской области. В конце декабря 2025 г. «Алроса» сообщала, что добыча алмазов компанией за весь год составит 29,7 млн каратов, что на 10% меньше показателя 2024 г. «АГД даймондс» в прошлом году увеличила добычу на 1% до 4,2 млн каратов.
Представитель «Алросы» сообщил «Ведомостям», что дестабилизирующее влияние на рынок бриллиантов в 2025 г. помимо высоких запасов камней в Индии оказывали неопределенность с импортными пошлинами США и рост цен на золото, который привел к увеличению себестоимости ювелирных изделий. Но спрос на крупные алмазы и бриллианты и цены на них в течение года оставались устойчивыми, отметил он.
На мировом рынке алмазов и бриллиантов сохраняется профицит предложения, но на фоне ожидаемого сокращения на 10–15% добычи крупнейших производителей – «Алросы» и южноафриканско-британской De Beers – уже к концу 2026 г. он может быть ликвидирован и цены начнут расти, отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Гендиректор «Алросы» Павел Маринычев в конце декабря 2025 г. говорил, что в 2026 г. компания планирует добыть 25–26 млн каратов алмазов, т. е. ее добыча может снизиться еще на 12,5–16%.
Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также считает, что 2026 год может стать поворотным для алмазно-бриллиантового рынка из-за существенного сокращения объема предложения алмазов. По мнению аналитика «БКС мир инвестиций» Николая Масликова, драгоценные камни начнут дорожать только в 2027 г., при этом рост цен будет минимальным.
Дополнительные опасения у инвесторов вызывают новости о снижении стоимости искусственных камней, что также не способствует росту спроса на природные камни, обращает внимание Шапошников. Для покупателей ювелирных изделий с мелкими бриллиантами не так важно их происхождение, тем более что по своим качествам искусственные камни не уступают натуральным, поясняет аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. При этом крупные и необычные природные камни и ювелирные изделия с ними сохраняют коллекционную и инвестиционную ценность и цены на них будут расти, считает эксперт.
По прогнозу «Алросы», в 2026 г. снижение цен на мелкие алмазы будет замедляться на фоне сокращения мировой добычи более чем на треть относительно уровней 2017–2018 гг., отметил представитель компании. Собеседник добавил, что дефицит крупных и редких камней заметен уже сейчас и рост цен на них может начаться уже в первом полугодии этого года.
На рынке происходит дифференциация динамики стоимости мелких и крупных камней, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Спрос на мелкие камни (массой до 1 карата) останется слабым в течение ближайших шести месяцев, но цены на крупные бриллианты на фоне снижения добычи будут расти, считает он. По мнению Красноженова, стоимость мелких камней в 2026 г. может сохраниться на текущем уровне, а крупных – вырасти на 5–10%. Шапошников прогнозирует рост цен на алмазы и бриллианты в среднем на 7–10%.
Доля мелких камней в структуре продаж «Алросы» в физическом выражении составляет до 80%, но в денежном выражении на них приходится не более 20% выручки, напоминает Суверов. Поэтому снижение цен на мелкие камни не сильно отразится на финансовых результатах «Алросы», а ожидаемое снижение курса рубля может даже улучшить финансовые показатели компании, считает он.
Выручка «Алросы» по МСФО в январе – июне 2025 г. упала на четверть до 134 млрд руб., чистая прибыль выросла на 11% до 40,6 млрд руб. В 2024 г. выручка компании снизилась на 26% до 239,1 млрд руб., чистая прибыль – на 77% до 19,3 млрд руб.