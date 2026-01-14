Цены на бриллианты в 2025 году обновили многолетние минимумы

Дополнительные опасения у инвесторов вызывают новости о снижении стоимости искусственных камней, что также не способствует росту спроса на природные камни, обращает внимание Шапошников. Для покупателей ювелирных изделий с мелкими бриллиантами не так важно их происхождение, тем более что по своим качествам искусственные камни не уступают натуральным, поясняет аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. При этом крупные и необычные природные камни и ювелирные изделия с ними сохраняют коллекционную и инвестиционную ценность и цены на них будут расти, считает эксперт.