ОСК привлекла к разработке двигателя структуру, близкую к «Газпром нефти»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, управляется банком ВТБ) сменила технологического партнера в рамках проекта по созданию отечественного малооборотного судового двигателя (МОД). Им стал Инжиниринговый центр «Кронштадт» (ИЦ «Кронштадт»), следует из сообщения ОСК 14 января. Общее соглашение о партнерстве было подписано в июне 2025 г., уточняется в сообщении ОСК. В нем также отмечается, что в ближайшее время стороны планируют подписать обязывающий договор, по которому «Кронштадт» займется разработкой конструкторской документации и изготовлением опытных образцов сложных систем и компонентов МОДа.