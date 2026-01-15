Газета
Главная / Бизнес /

ОСК привлекла к разработке двигателя структуру, близкую к «Газпром нефти»

Прежний партнер ОСК по этому проекту, Кингисеппский машзавод, возвращен прежним владельцам
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, управляется банком ВТБ) сменила технологического партнера в рамках проекта по созданию отечественного малооборотного судового двигателя (МОД). Им стал Инжиниринговый центр «Кронштадт» (ИЦ «Кронштадт»), следует из сообщения ОСК 14 января. Общее соглашение о партнерстве было подписано в июне 2025 г., уточняется в сообщении ОСК. В нем также отмечается, что в ближайшее время стороны планируют подписать обязывающий договор, по которому «Кронштадт» займется разработкой конструкторской документации и изготовлением опытных образцов сложных систем и компонентов МОДа.

ИЦ «Кронштадт» создан для поддержки нефтегазовой отрасли в условиях импортных ограничений, уточнил представитель ОСК. Предприятие производит детали и оборудование для ТЭКа и смежных отраслей, разрабатывает документацию, а также осуществляет ремонт газовых турбин. По данным «СПАРК-Интерфакса» на октябрь 2025 г., до мая прошлого года ИЦ «Кронштадт» назывался «Газпромнефть-Ямбург». На данный момент его владельцы не раскрываются. «Ведомости» направили вопросы в компанию и в «Газпром нефть».

