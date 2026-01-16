Продажи минеральной воды в России растут быстрее обычной

Продажи минеральной воды в России за девять месяцев 2025 г. выросли примерно на 20% в денежном и на 5,4% в натуральном выражении по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 99,91 млрд руб. и 1,51 млрд л соответственно. Такие данные приводит аналитическое агентство NTech. Для сравнения, сегмент обычной питьевой воды за это же время показал более скромную динамику – в рублях реализация такой продукции увеличилась на 12% (до 166,12 млрд руб.), а в литрах показатель остался примерно на уровне 2024 г. – 5,4 млрд л.