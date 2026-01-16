Газета
Главная / Бизнес /

Продажи минеральной воды в России растут быстрее обычной

Это связано с трендом на здоровый образ жизни, увеличением цен и выходом на рынок новых дорогих брендов
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продажи минеральной воды в России за девять месяцев 2025 г. выросли примерно на 20% в денежном и на 5,4% в натуральном выражении по сравнению c аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 99,91 млрд руб. и 1,51 млрд л соответственно. Такие данные приводит аналитическое агентство NTech. Для сравнения, сегмент обычной питьевой воды за это же время показал более скромную динамику – в рублях реализация такой продукции увеличилась на 12% (до 166,12 млрд руб.), а в литрах показатель остался примерно на уровне 2024 г. – 5,4 млрд л.

Годом ранее рынок минеральной воды демонстрировал даже более сильный рост: по итогам трех кварталов продажи такой продукции прибавили по отношению к 2023 г. 28% в денежном выражении (до 83,21 млрд руб.) и 19% (до 1,43 л) в натуральном. Но тогда темпы развития сегмента обычной воды были выше, по крайней мере в рублях (+33, до 147,92 млрд руб.). В литрах же реализация увеличилась на 16% (до 5,39 л).

