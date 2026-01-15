«Ведомости» узнали причины перевода «Кэн-пака» под временное управление

«Ведомости» узнали причины перевода «Кэн-пака» под временное управлениеПроизводителя алюминиевых банок уличили в завышении цен и поддержке Украины
Перевод одного из ключевых российских производителей алюминиевых банок – ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торгового дома ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента» связан с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника – близкий к компании и знакомый с позицией Минпромторга России. «Ведомости» направили запрос в министерство.
Как пояснил «Ведомостям» один из собеседников, компании группы «Кэн-пак» отказали потребителям (производителям напитков) в нужном объеме банок на 2024 г. Это, по его словам, не только создало проблемы для плана продаж, но и поставило под вопрос уплату акцизов. В итоге в 2022–2023 гг. «Кэн-пак» «спекулировал на дефицитном рынке», продавая компаниям дополнительные банки с наценкой около 40%. Также, добавляет собеседник, производитель включал в цену стоимость доставки – «искусственно завышая цену перевозки».
Наконец, цена крышки у «Кэн-пака» выше, чем у конкурентов (примерно на $4 за 1000 шт.), поскольку, как считает источник, их покупают не у производителей, а через посредников. На годовой объем 2,8 млрд шт. разница составляет более $11 млн.
Другой проблемой собеседник назвал поддержку Украины акционерами «Кэн-пака». По «СПАРК-Интерфаксу», ООО «Кэн-пак завод упаковки» подконтрольно американской корпорации CanPack Group, которая осуществляет свой контроль через польскую компанию CanPack S.A. и французскую SA Tapon France. При этом российским активом напрямую управляла польская фирма – она ранее в резких формулировках осудила СВО России на Украине, напоминает собеседник «Ведомостей». В 2022 г. холдинг заявил, что продолжит работу в России, но прекратит инвестиции в нашей стране.
В России CanPack построил два завода по производству банок и крышек для напитков и прочей упаковки: в подмосковном Волоколамске и Новочеркасске Ростовской области. По словам источника «Ведомостей», знакомого с позицией Минпромторга, годовое производство банок этой компанией достигает 2,8 млрд шт. Выручка «Кэн-пак завод упаковки» составила в 2024 г. 30,8 млрд руб.
Новый гендиректор «Кэн-пак завод упаковки» Владислав Демидов пояснил «Ведомостям» что предприятия компании продолжают работать, перерывов в производстве не было. По словам топ-менеджера, на первой встрече с сотрудниками компании он сообщил, что обязательства перед ними продолжат выполняться в полном объеме (в «Кэн-пак завод упаковки» работает 514 человек, согласно данным СПАРК). Гендиректор добавил, что в 2026 г. планируется рассмотреть вопрос об индексации зарплат, не исключена и выплата премий по итогам работы в 2025 г.
По словам Демидова, компания будет планово выполнять свои обязательства и по поставкам перед основными заказчиками «на уровне не ниже прошлого года». Он добавил, что менеджмент компании ее не покинул, более того, прежнему гендиректору Арсену Давидяну сделано предложение остаться в компании.
Топ-менеджер также сообщил, что «Кэн-пак завод упаковки» планирует инвестпрограмму по обновлению и модернизации производственных мощностей. Расширение производства Демидов также не исключает, но для этого, по его мнению, необходимо выходить на внешние рынки, например в странах СНГ, таких, как Казахстан и Белоруссия.
В России компания сейчас занимает 25% рынка алюминиевых банок, уточнил Демидов. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает долю CanPack на отечественном рынке на уровне 30–35%. По словам эксперта, выпуск банок в России в 2025 г. – «на уровне 12 млрд шт.».
Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что «скорее всего на фоне итогов 2024 и 2025 гг. доля CanPack подросла до 33-35%», а всего в стране выпущено порядка 14-14,5 млн штук.
Зависимости от импорта банок нет, поскольку отечественные предприятия полностью закрывают потребности внутреннего рынка, говорит Хазанов. Экспорт минимален, поэтому «в основном все в России и потребляется», отметил Шапошников.