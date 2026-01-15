«Ведомости» узнали причины перевода «Кэн-пака» под временное управление

Новый гендиректор «Кэн-пак завод упаковки» Владислав Демидов пояснил «Ведомостям» что предприятия компании продолжают работать, перерывов в производстве не было. По словам топ-менеджера, на первой встрече с сотрудниками компании он сообщил, что обязательства перед ними продолжат выполняться в полном объеме (в «Кэн-пак завод упаковки» работает 514 человек, согласно данным СПАРК). Гендиректор добавил, что в 2026 г. планируется рассмотреть вопрос об индексации зарплат, не исключена и выплата премий по итогам работы в 2025 г.