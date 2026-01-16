Российский уголь на Дальнем Востоке снова начал дешеветь

Экспортная цена на российский уголь на Дальнем Востоке зимой 2025–2026 гг. вернулась к снижению после роста осенью прошлого года. За декабрь и начало января она снизилась примерно на 7%. Это следует из данных консалтинговой компании NEFT Research, с которыми ознакомились «Ведомости».