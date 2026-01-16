Российский уголь на Дальнем Востоке снова начал дешеветь

Российский уголь на Дальнем Востоке снова начал дешеветьЭтому способствовало снижение спроса в Восточной Азии на фоне высоких складских запасов и теплой зимы в регионе
Экспортная цена на российский уголь на Дальнем Востоке зимой 2025–2026 гг. вернулась к снижению после роста осенью прошлого года. За декабрь и начало января она снизилась примерно на 7%. Это следует из данных консалтинговой компании NEFT Research, с которыми ознакомились «Ведомости».
По данным компании, стоимость 1 т энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») порт Восточный (Приморский край) 9 января этого года составляла $83 по сравнению с $89 в конце ноября 2025 г.
