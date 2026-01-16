Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств в России

«Это один из элементов повышения производительности, – подчеркнул чиновник. – У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов». Алиханов уточнил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации. Вторая очередь будет завершена в 2027 г., добавил он. «По сути, это полный перевод под темное производство», – подчеркнул министр.