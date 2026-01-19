Заграничные туры по итогам 2025 года подешевели минимум на 11%

Средняя стоимость зарубежных туров по итогам 2025 г. сократилась год к году или осталась на уровне 2024 г. Такие выводы можно сделать на основе данных опрошенных «Ведомостями» туроператоров. К примеру, по словам генерального директора Space Travel и вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, этот показатель снизился на 11% до 95 000 руб. Такой же средний бюджет получился и у Tez Tour. Но там считают, что это на 13% меньше, чем было в позапрошлом году. Представитель сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel говорит, что за 2025 г. средняя стоимость туров по самым массовым направлениям – Египту и ОАЭ – фактически не изменилась, оставшись на уровне 203 000 и 213 000 руб. соответственно. Не подорожал, как уверяет собеседник «Ведомостей», и отдых на Мальдивах (в среднем обходился в 464 000 руб.).