Российские верфи передали заказчикам 129 гражданских судов в 2025 году

Российские верфи в 2025 г. передали заказчикам 129 гражданских судов, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга, ссылаясь на предварительные данные предприятий. В 2024 г., по данным министерства, судостроители передали заказчикам 131 судно. Таким образом, российская промышленность держит стабильный темп строительства гражданских судов, обеспечивая поэтапное обновление действующего флота, подчеркнул представитель ведомства. Для сравнения: в 2023 г. верфи сдали 108 гражданских судов.