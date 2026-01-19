Газета
Главная / Бизнес /

Российские верфи передали заказчикам 129 гражданских судов в 2025 году

Это примерно соответствует уровню сдачи 2024 года
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Российские верфи в 2025 г. передали заказчикам 129 гражданских судов, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга, ссылаясь на предварительные данные предприятий. В 2024 г., по данным министерства, судостроители передали заказчикам 131 судно. Таким образом, российская промышленность держит стабильный темп строительства гражданских судов, обеспечивая поэтапное обновление действующего флота, подчеркнул представитель ведомства. Для сравнения: в 2023 г. верфи сдали 108 гражданских судов.

В 2025 г. заказчики получили суда различного типа и назначения – пассажирские, грузовые, рыбопромысловые, а также суда технического флота, продолжает представитель Минпромторга. Окончательные итоги работы отрасли будут подведены в I квартале 2026 г., уточнил он.

