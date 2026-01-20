Газета
Экспорт газа по «Турецкому потоку» в ЕС вышел почти на исторический максимум

Этому способствуют низкие запасы в европейских хранилищах из-за морозов и рост цен на топливо
Василий Милькин
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» с 1 по 18 января 2026 г. выросли на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 993 млн куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Среднесуточный объем поставок за этот период составил 55,2 млн куб. м в сутки. Выше уровень поставок был только в декабре прошлого года. Тогда он составил 55,9 млн куб. в сутки. С 13 января прокачка находится на уровне 56,7 млн куб. в сутки. Исторический максимум суточных поставок был зафиксирован 11 декабря прошлого года – 56,72 млн куб. м.

