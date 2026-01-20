Экспорт газа по «Турецкому потоку» в ЕС вышел почти на исторический максимум

Среднесуточный объем поставок за этот период составил 55,2 млн куб. м в сутки. Выше уровень поставок был только в декабре прошлого года. Тогда он составил 55,9 млн куб. в сутки. С 13 января прокачка находится на уровне 56,7 млн куб. в сутки. Исторический максимум суточных поставок был зафиксирован 11 декабря прошлого года – 56,72 млн куб. м.