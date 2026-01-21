Россия увеличила экспорт угля в 2025 году после трех лет снижения

Россия увеличила экспорт угля в 2025 году после трех лет сниженияЭтому помогли рост спроса в Южной Корее, Турции и Вьетнаме и стремление компаний не снижать объемы добычи
Экспорт угля из России в 2025 г. вырос на 4% к уровню предыдущего года до 203 млн т. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В 2022–2024 гг. поставки угля за рубеж снижались. По данным агентства, рост экспорта обеспечило увеличение поставок энергетического угля на 8% до 164,2 млн т. Экспорт более дорогого коксующегося (металлургического) угля сократился на 11% до 38,4 млн т.
По данным ЦЦИ, значительный рост экспорта угля в прошлом году был зафиксирован в направлении Турции, Южной Кореи и Вьетнама. Поставки в Южную Корею увеличились на 40% до 21,4 млн т, во Вьетнам – на 30% до 7 млн т. В декабре поставки во Вьетнам достигли исторического месячного максимума – 800 000 т. Отгрузки в Турцию в 2025 г. выросли на 22% до 17,9 млн т, следует из данных агентства.