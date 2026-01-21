Россия увеличила экспорт угля в 2025 году после трех лет снижения

По данным ЦЦИ, значительный рост экспорта угля в прошлом году был зафиксирован в направлении Турции, Южной Кореи и Вьетнама. Поставки в Южную Корею увеличились на 40% до 21,4 млн т, во Вьетнам – на 30% до 7 млн т. В декабре поставки во Вьетнам достигли исторического месячного максимума – 800 000 т. Отгрузки в Турцию в 2025 г. выросли на 22% до 17,9 млн т, следует из данных агентства.