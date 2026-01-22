Газета
Сидр стал самой быстрорастущей категорией среди слабоалкогольных напитков

Это связано с низкой базой и переходом в этот сегмент производителей похожей продукции
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Производство сидра в России в 2025 г. увеличилось на 27,8% по сравнению с позапрошлым годом, говорится в материалах Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Там уточняется, что за 12 месяцев в стране выпустили 13,48 млн дал этого напитка. Таким образом, он стал самой быстрорастущей категорией среди всей слабоалкогольной продукции.

К примеру, розлив медовухи увеличился лишь на 11,1% до 4 млн дал, а выпуск пуаре и вовсе сократился на 8,2% до 214 800 дал. Таким образом, весь сегмент этих напитков, включающий как раз сидр, медовуху и пуаре, за год прибавил 23% (до 17,69 млн дал) именно благодаря первому напитку.  

