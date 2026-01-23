В России падают продажи сливочного масла

В России падают продажи сливочного маслаСпрос на этот товар снизился на фоне его подорожания
Розничные продажи сливочного масла в натуральном выражении за девять месяцев 2025 г. сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 210 400 т. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Снижение реализации этой продукции подтверждают и некоторые участники рынка. К примеру, в «Магните» говорят, что продажи сливочного масла в январе – сентябре действительно упали как в тоннах, так и в рублях, но конкретные цифры представитель ритейлера не называет. Другие крупные сети на запросы «Ведомостей» не ответили.
У производителей, впрочем, другая информация. В ГК «Эконива» утверждают, что за девять месяцев прошлого года объем реализации этого товара вырос в натуральном выражении на 14%, не раскрыв абсолютные цифры.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам