В России падают продажи сливочного масла

Розничные продажи сливочного масла в натуральном выражении за девять месяцев 2025 г. сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 210 400 т. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Снижение реализации этой продукции подтверждают и некоторые участники рынка. К примеру, в «Магните» говорят, что продажи сливочного масла в январе – сентябре действительно упали как в тоннах, так и в рублях, но конкретные цифры представитель ритейлера не называет. Другие крупные сети на запросы «Ведомостей» не ответили.