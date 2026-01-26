Экспортные цены на российское сырье в 2025 году резко снизились

Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. существенно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов, следует из материалов агентства, с которыми ознакомились «Ведомости». Это минимальное значение с января 2021 г.