Экспортные цены на российское сырье в 2025 году резко снизились

Это будет способствовать ослаблению рубля в 2026 году
Василий Милькин
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. существенно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов, следует из материалов агентства, с которыми ознакомились «Ведомости». Это минимальное значение с января 2021 г.

К середине января 2025 г. индекс восстановился до 55 пунктов, тем не менее его значение остается вблизи многолетних минимумов.

