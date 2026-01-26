Экспортные цены на российское сырье в 2025 году резко снизились

Экспортные цены на российское сырье в 2025 году резко снизилисьЭто будет способствовать ослаблению рубля в 2026 году
Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. существенно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов, следует из материалов агентства, с которыми ознакомились «Ведомости». Это минимальное значение с января 2021 г.
К середине января 2025 г. индекс восстановился до 55 пунктов, тем не менее его значение остается вблизи многолетних минимумов.
