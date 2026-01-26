Крупнейшая серия сухогрузов для ГТЛК сокращается почти вдвое

Крупнейшая серия сухогрузов для ГТЛК сокращается почти вдвоеСуда дорожают из-за импортозамещения и недоступных кредитов
Правительство России утвердило план-график финансирования программы льготного лизинга гражданских судов, в рамках которой строятся в том числе сухогрузы проекта RSD59. Об этом говорится в распоряжении кабмина № 3689-р от 10 декабря 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно документу, всего в 2023–2028 гг. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) должна поставить арендаторам 18 сухогрузов проекта RSD59. Плановый объем финансирования проекта составляет почти 30 млрд руб., 23,1 млрд из которых будут привлечены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а остальные – из заемных средств, следует из приложения к распоряжению.
