Крупнейшая серия сухогрузов для ГТЛК сокращается почти вдвое

Согласно документу, всего в 2023–2028 гг. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) должна поставить арендаторам 18 сухогрузов проекта RSD59. Плановый объем финансирования проекта составляет почти 30 млрд руб., 23,1 млрд из которых будут привлечены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а остальные – из заемных средств, следует из приложения к распоряжению.