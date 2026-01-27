Газета
Главная / Бизнес /

В системе бронирования авиабилетов «Леонардо» произошел масштабный сбой

Авиапассажиры не могли забронировать билеты, зарегистрироваться на рейсы онлайн и оплатить допуслуги
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Днем 26 января 2026 г. были зафиксированы сбои в работе сетевой инфраструктуры «Леонардо» – системы бронирования и онлайн-регистрации пассажиров и багажа на авиатранспорте. Проблемы находились на стороне провайдера системы – компании «Сирена-трэвел», сообщил разработчик «Леонардо» «Ростех». Был создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов «Сирена-трэвел», добавил представитель госкорпорации.

«Аэрофлот» первым сообщил о проблемах с «Леонардо» в своем Telegram-канале – в 15.49 по московскому времени. Вслед за этим из аэропорта «Шереметьево» было отменено более 20 рейсов «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия», подсчитал «Интерфакс». В статусе отмененных к вечеру среды числились перелеты в Саратов, Волгоград, Калининград, Самару, Сочи, Екатеринбург, несколько – в Санкт-Петербург, из зарубежных направлений – в Минск и Ереван. Еще более 10 рейсов из столицы были задержаны. Для сравнения, до начала сбоя в системе бронирования в течение дня 26 января из «Шереметьево» было отменено всего восемь рейсов.

