Политика и спекулянты разгоняют цены на золото

Политика и спекулянты разгоняют цены на золотоСтоимость драгметалла в этом году может дойти до $6000 за унцию
Стоимость золота на торгах 26 января 2026 г. впервые в истории превысила $5100 за тройскую унцию и достигла $5106 за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (США). Отметку в $5000 за унцию цена на драгоценный металл преодолела 25 января этого года. С начала 2026 г. золото подорожало уже на 18%.
Вслед за золотом растут цены на серебро и другие драгоценные металлы. Стоимость серебра на торгах 26 января превысила отметку в $111, достигнув $111,9 за унцию. Это тоже новый исторический максимум. С начала года стоимость серебра выросла на 58%.
