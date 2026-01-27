Газета
Главная / Бизнес /

Политика и спекулянты разгоняют цены на золото

Стоимость драгметалла в этом году может дойти до $6000 за унцию
Василий Милькин
BORIS ROESSLER / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
BORIS ROESSLER / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Стоимость золота на торгах 26 января 2026 г. впервые в истории превысила $5100 за тройскую унцию и достигла $5106 за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (США). Отметку в $5000 за унцию цена на драгоценный металл преодолела 25 января этого года. С начала 2026 г. золото подорожало уже на 18%.

Вслед за золотом растут цены на серебро и другие драгоценные металлы. Стоимость серебра на торгах 26 января превысила отметку в $111, достигнув $111,9 за унцию. Это тоже новый исторический максимум. С начала года стоимость серебра выросла на 58%.

