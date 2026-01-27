Внешний туризм России в 2025 году вырос на 22%

Выезжать за границу в 2025 г. россияне стали на 7% чаще, совершив 29,4 млн поездок, но это по-прежнему значительно ниже уровня доковидного 2019 года (45 млн). А вот приезжающих иностранцев у нас в 3 раза меньше, чем шесть лет назад, – 7,9 млн против 25 млн в 2019 г., согласно данным Росстата. В то же время тратить за рубежом россияне стали на две трети больше, тогда как иностранцы у нас – сразу в 2 раза больше. «Ведомости» изучили, куда стали путешествовать соотечественники и кто приезжает в гости к нам.