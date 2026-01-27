Внешний туризм России в 2025 году вырос на 22%Объем поступлений и трат на туристические услуги превысил $57 млрд
Россия является одним из крупнейших участников рынка внешнего туризма. Объем туристического оборота (въездного и выездного туризма) в 2025 г. достиг $57 млрд. Это 16-е место среди 55 крупнейших экономик мира с ВВП по паритету покупательной способности объемом от $500 млрд, следует из данных Всемирной туристской организации ООН, которые изучили «Ведомости». Рост за год составил 22%, что позволило России оказаться по темпам увеличения рынка на 4-м месте после Аргентины, Нигерии и Вьетнама.
По тратам россиян за рубежом Россия на 6-й строчке с показателем $48 млрд, тогда как по поступлениям от иностранных туристов – на 39-й ($8,8 млрд). Импорт этих услуг превышает экспорт примерно в 5,5 раза, что делает страну одним из наиболее интенсивных доноров международного туризма.
Выезжать за границу в 2025 г. россияне стали на 7% чаще, совершив 29,4 млн поездок, но это по-прежнему значительно ниже уровня доковидного 2019 года (45 млн). А вот приезжающих иностранцев у нас в 3 раза меньше, чем шесть лет назад, – 7,9 млн против 25 млн в 2019 г., согласно данным Росстата. В то же время тратить за рубежом россияне стали на две трети больше, тогда как иностранцы у нас – сразу в 2 раза больше. «Ведомости» изучили, куда стали путешествовать соотечественники и кто приезжает в гости к нам.