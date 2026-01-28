Верфь в Хабаровске начинают загружать заказами

Правительство Хабаровского края определило первые проекты для Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), переданного в собственность региона Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) в январе 2026 г. На начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры, сообщил «Ведомостям» представитель краевого минпромторга. Начало авансирования этих проектов запланировано на 2026 г., финансирование уже предусмотрено в бюджете региона, уточнил собеседник, не раскрыв объем средств.