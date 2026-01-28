Газета
Главная / Бизнес /

Верфь в Хабаровске начинают загружать заказами

Эксперты видят потенциал развития предприятия в синергии с инвесторами и получении госзаказа
Светлана Афонина
Игорь Онучин / РИА Новости
Игорь Онучин / РИА Новости

Правительство Хабаровского края определило первые проекты для Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ), переданного в собственность региона Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) в январе 2026 г. На начальном этапе верфь построит два дебаркадера, а также может получить заказы на два катамарана и два гибридных пассажирских судна через конкурсные процедуры, сообщил «Ведомостям» представитель краевого минпромторга. Начало авансирования этих проектов запланировано на 2026 г., финансирование уже предусмотрено в бюджете региона, уточнил собеседник, не раскрыв объем средств.

Параллельно для загрузки мощностей завода прорабатывается вопрос заключения контрактов на строительство судов с Минобороны и другими регионами Дальневосточного федерального округа, продолжил представитель ведомства.

