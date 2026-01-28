Фармкомпании выпустят дополнительные партии противоопухолевого карбоплатина

Основными поставщиками карбоплатина в 2025 г., по данным RNC Pharma, были Biocad (44% от общего объема в упаковках), «Фармасинтез» (28%), «Верофарм» (19%) и НМИЦ онкологии им. Блохина (9%).

В аптеках в прошлом году было продано карбоплатина на 19,26 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2024 г., следует из данных DSM Group. В натуральном выражении было продано на 11,67% больше упаковок – всего 6968 шт. Корреспонденту «Ведомостей» 27 января 2026 г. не удалось найти карбоплатин и цисплатин на сайтах онлайн-заказа лекарств «Здравсити», «Аптека.ру» и «Еаптека» в Москве и Московской области. Их также нет в онлайн-каталогах восьми крупных аптечных сетей, включая «Риглу» и «36,6». В аптечной рознице все еще доступен другой онкопрепарат на основе платины – оксалиплатин. Как отмечают аналитики Cursor, риски его дефектуры самые низкие, так как расчетная средняя цена платины в действующем веществе в 4 раза превышает текущие зарегистрированные предельные цены. Впрочем, и массовых жалоб на дефицит оксалиплатина от онкопациентов не было, подтверждает Боровова – лишь единичные случаи его отсутствия. Но, по словам Пылева, карбоплатин и цисплатин нельзя заменить противоопухолевым оксалиплатином.