Фармкомпании выпустят дополнительные партии противоопухолевого карбоплатина

Фармкомпании выпустят дополнительные партии противоопухолевого карбоплатинаПроблема с доступностью онкопрепаратов возникла из-за кратного удорожания платины
Фармпроизводители применяемого в химиотерапии карбоплатина по запросу Минздрава России выпустят на рынок дополнительные партии этого препарата. Об этом «Ведомостям» сообщили представители как минимум двух фармкомпаний. «Промомед» планирует ввести первые упаковки в гражданский оборот через две недели. «В ближайшее время» это сделает и Biocad, выпустившая в 2025 г. 44% от общего объема карбоплатина в штуках (по данным RNC Pharma).
Впрочем, как отмечают эксперты IT-компании в сегменте сбора и анализа тендерных закупок лекарств Cursor, производство карбоплатина в условиях подорожания платины (содержится в его фармсубстанции) нерентабельно. Этот вывод «Ведомостям» подтвердил и представитель компании «Фармасинтез». В 2025 г. она вывела на рынок 28% от общего объема карбоплатина в упаковках.
Цена за 1 г платины возросла с начала 2024 г. на 107%, сказано в докладе Cursor. А 26 января 2026 г. цена на платину обновила рекорд, достигнув $2914 за унцию, по данным биржи Comex (США). С начала 2026 г. цена на этот драгметалл увеличилась на 43%.
Карбоплатин, как и другие платиносодержащие препараты – цисплатин и оксалиплатин, – входит в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). То есть цены на них регулирует государство. Карбоплатин и цисплатин входят в алгоритм лечения многих злокачественных опухолей, сказал главврач сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев. Данные препараты используется для химиотерапии рака легкого, шейки матки, мочевого пузыря и т. д. В частности, карбоплатин упоминается в схемах лечения, прописанных в 44 действующих клинических рекомендациях Минздрава, отмечается в докладе Cursor. При этом препараты отличаются друг от друга рядом побочных эффектов, добавил исполнительный директор Московского онкологического общества Иван Троценко.
Как пояснил представитель пресс-службы Минздрава РФ, карбоплатин закупается напрямую медорганизациями для использования в стационаре и амбулаторно, для пациентов он бесплатный. В 2025 г. фармкомпании ввели в гражданский оборот на четверть меньше упаковок карбоплатина по сравнению с 2024 г., суммарно рынок получил 527 000 упаковок (на 704 млн руб., включая НДС), следует из данных аналитической компании RNC Pharma. В 2024 г. падение в натуральном выражении за год составило почти 20% (до 704 000 упаковок на 1 млрд руб.).
«Актуальные данные [на январь 2026 г.] системы маркировки показывают, что остатки на складах превышают 250 000 упаковок, что свидетельствует о достаточных запасах», – заявил представитель Минздрава.
Кто выводил на рынок карбоплатин
В аптеках в прошлом году было продано карбоплатина на 19,26 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2024 г., следует из данных DSM Group. В натуральном выражении было продано на 11,67% больше упаковок – всего 6968 шт. Корреспонденту «Ведомостей» 27 января 2026 г. не удалось найти карбоплатин и цисплатин на сайтах онлайн-заказа лекарств «Здравсити», «Аптека.ру» и «Еаптека» в Москве и Московской области. Их также нет в онлайн-каталогах восьми крупных аптечных сетей, включая «Риглу» и «36,6». В аптечной рознице все еще доступен другой онкопрепарат на основе платины – оксалиплатин. Как отмечают аналитики Cursor, риски его дефектуры самые низкие, так как расчетная средняя цена платины в действующем веществе в 4 раза превышает текущие зарегистрированные предельные цены. Впрочем, и массовых жалоб на дефицит оксалиплатина от онкопациентов не было, подтверждает Боровова – лишь единичные случаи его отсутствия. Но, по словам Пылева, карбоплатин и цисплатин нельзя заменить противоопухолевым оксалиплатином.
Необходимость в выпуске дополнительных партий карбоплатина возникла на фоне участившихся жалоб онкопациентов и сообщений в социальных сетях о перебоях с его поставками в аптеки Екатеринбурга и Владивостока. Звонки из-за отсутствия карбоплатина и цисплатина начали поступать с ноября 2025 г., а к январю 2026 г. ситуация обострилась, рассказала «Ведомостям» президент ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. В Минздраве РФ ей сообщили, что ведомство занимается решением проблемы с поставками лекарств. «Мы готовим повторный запрос, чтобы понять, какие конкретно меры были приняты, потому что поток звонков от пациентов не прекращается», – сказала Боровова.
Большинство обращений связаны с отсутствием карбоплатина в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, так как в этих регионах в целом большая численность населения, уточнила она. Косвенно эти данные подтверждаются в докладе Cursor. В 2025 г. для московских больниц было закуплено карбоплатина на 38,2 млн руб. (-82% к 2024 г.), для подмосковных – на 27,2 млн руб. (-47%), для клиник Краснодарского края – на 14,2 млн руб. (-60%).
Частично снижение госзакупок карбоплатина в 2025 г. было компенсировано наращиванием объемов цисплатина и оксалиплатина в стоимостном выражении, сказано в докладе Cursor. Впрочем, в 13 субъектах снизились объемы закупок в деньгах всех платиносодержащих препаратов. В их числе Башкортостан и Бурятия, Волгоградская, Новосибирская, Псковская и Иркутская области, следует из их данных.
Продажи препаратов с платиной
Для бюджетного сегмента в 2025 г. было приобретено платиносодержащих препаратов на сумму 2,8 млрд руб., т. е. на 7% ниже, чем 2024 г., говорится в докладе компании. Оценку динамики закупок в упаковках в Cursor сочли нерелевантной, так как разные дозировки содержат разное количество действующего вещества. Аналитики преобразовали данные о продажах упаковок в абсолютные значения в мг, г и кг активного вещества. Всего за 2025 г. в бюджетном сегменте было закуплено платиносодержащих препаратов на 171,6 кг действующего вещества, что почти на 50% ниже объемов 2024 г.
Субстанции карбоплатина и цисплатина выпускаются в России, а также импортируются из КНР, Германии и Индии. Крупнейший поставщик – китайская «Куньмин Гуйянь фармасьютикал ко». У нее закупают субстанции для производства обоих препаратов «Промомед» и «Верофарм» (Abbott).
Представитель «Фармасинтеза» (производит карбоплатин и цисплатин) заявил о необходимости перерегистрации цен на фоне кратного удорожания платины и фармсубстанций. По оценкам аналитиков Cursor, для обеспечения рентабельности отечественных производителей предельные зарегистрированные цены на карбоплатин необходимо повысить на 70–100%.
Как сообщили в Минздраве, по заявлению производителей была проведена перерегистрация цены препарата с учетом анализа ФАС России. В январе 2026 г. это удалось сделать компаниям Biocad, «Промомед» и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, которые воспользовалась нормами постановления правительства РФ № 1771 (определяет механизмы перерегистрации цен для предотвращения дефицита лекарств), следует из базы решений ФАС. В результате предельная цена препарата Biocad, например, была зафиксирована на уровне от 784,31 до 2642,91 руб. в зависимости от объема флакона. Упаковка объема 5 мл стала дороже на 115,7%, 15 мл – на 70,74%, 45 мл – на 59,24%.
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг с просьбой прокомментировать ситуацию с доступностью платиносодержащих препаратов в России. О стоимости субстанций и объемах производства лекарств «Ведомости» также спросили компании «Верофарм», «Деко», «Сандоз», «Джодас Экспоим» и проч.