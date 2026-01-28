Газета
Главная / Бизнес /

Автоперевозки грузов по России стали дорожать

Спрос на логистические услуги в 2025 году рос вместе с операционными расходами компаний
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 г. выросли на 12%, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Показатель рассчитан на основе индекса ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране. Для сравнения: в 2024 г. средние ставки на перевозку грузов по России снизились на 8%.

Как следует из сообщения биржи, рост стоимости автоперевозок по отдельным направлениям в 2025 г. оказался еще более существенным. Например, из Омска в Новосибирск он составил 40%, по направлениям Москва – Санкт-Петербург и Воронеж – Волгоград – 30%. Исключением стали маршруты Екатеринбург – Самара и Санкт-Петербург – Великий Новгород: по этим направлениям цены снизились на 5% в годовом выражении.

