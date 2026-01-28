Автоперевозки грузов по России стали дорожать

Средние ставки на перевозку грузов автотранспортом по территории России в 2025 г. выросли на 12%, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Показатель рассчитан на основе индекса ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране. Для сравнения: в 2024 г. средние ставки на перевозку грузов по России снизились на 8%.