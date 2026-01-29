Экспорт угля через порты Дальнего Востока в 2025 году обновил рекорд

Экспорт угля из России через порты Дальнего Востока в 2025 г. увеличился на 16% к показателю предыдущего года и достиг исторического максимума – 127,1 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 г. – 109,9 млн т.