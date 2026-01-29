Кикшеринговые сервисы Whoosh и «Юрент» рассматривают варианты слияния

В сообщении службы говорится, что такие последствия способны негативно сказаться на пользователях сервиса. Установленные обстоятельства, согласно позиции ФАС, являются основанием в том числе для отказа в согласовании сделки. Окончательное решение по ходатайству пока не принято, компании могут представить свои пояснения и аргументы до завершения рассмотрения.