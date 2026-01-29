Газета
Кикшеринговые сервисы Whoosh и «Юрент» рассматривают варианты слияния

Интерес Whoosh к сделке возник на фоне роста долговой нагрузки, говорит источник «Ведомостей»
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки ограничения конкуренции в потенциальном объединении сервисов кикшеринга Whoosh и «Юрент». Ведомство считает, что сделка может привести к усилению рыночной власти группы лиц ПАО «Вуш холдинг» (юрлицо Whoosh), сокращению числа игроков на рынке проката электросамокатов и созданию условий для единоличного влияния на цены, следует из опубликованного ФАС 28 января 2026 г. заключения об обстоятельствах сделки.

В сообщении службы говорится, что такие последствия способны негативно сказаться на пользователях сервиса. Установленные обстоятельства, согласно позиции ФАС, являются основанием в том числе для отказа в согласовании сделки. Окончательное решение по ходатайству пока не принято, компании могут представить свои пояснения и аргументы до завершения рассмотрения.

