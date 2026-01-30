В России растет спрос на густые йогурты без добавок

Продажи густых йогуртов без вкусовых добавок за девять месяцев 2025 г. выросли на 83% в деньгах и на 62% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Там отмечают, что общий объем этого рынка в итоге достиг 23,3 млрд руб. и 68 622 т соответственно. Для сравнения: реализация всей категории йогуртов (без учета питьевых) увеличилась лишь на 29 и 12% до 109,9 млрд руб. и 324 500 т. Похожие выводы и у агентства «Нильсен». По его информации, офлайн- и онлайн-продажи всех густых йогуртов в натуральном выражении прибавили с ноября 2024 г. по ноябрь прошлого года 8,6%, годом ранее – 11%. При этом именно этот продукт без вкуса показал рост по итогам 2025 г. в 50,3%. Абсолютные данные «Нильсен» не приводит.