Ритейлер «Магнит» может начать выпускать энергетики под собственным брендом

Потребление таких напитков растет, особенно среди молодых россиян
Валерия Кузьменко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

АО «Тандер», управляющее ритейлером «Магнит», подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака My rules. Из нее следует, что компания планирует выпускать энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки. Ее представитель подтвердил, что она рассматривает возможность запуска собственной торговой марки (СТМ) в этих сегментах, но детали не раскрыл.

Общий объем рынка энергетических напитков аналитическая компания NTech оценивает в 225,5 млрд руб., или 1 млрд л. Продажи такой продукции, по ее подсчетам, в январе – сентябре 2025 г. увеличились год к году на 19% в денежном и на 4% в натуральном выражении. По объемам реализации эта категория уже сравнялась с растворимым кофе и она продолжает развиваться, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, спрос на такие напитки формируют представители молодого поколения.

