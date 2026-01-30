Ритейлер «Магнит» может начать выпускать энергетики под собственным брендом

Ритейлер «Магнит» может начать выпускать энергетики под собственным брендомПотребление таких напитков растет, особенно среди молодых россиян
АО «Тандер», управляющее ритейлером «Магнит», подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака My rules. Из нее следует, что компания планирует выпускать энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки. Ее представитель подтвердил, что она рассматривает возможность запуска собственной торговой марки (СТМ) в этих сегментах, но детали не раскрыл.
Общий объем рынка энергетических напитков аналитическая компания NTech оценивает в 225,5 млрд руб., или 1 млрд л. Продажи такой продукции, по ее подсчетам, в январе – сентябре 2025 г. увеличились год к году на 19% в денежном и на 4% в натуральном выражении. По объемам реализации эта категория уже сравнялась с растворимым кофе и она продолжает развиваться, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, спрос на такие напитки формируют представители молодого поколения.