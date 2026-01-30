Ритейлер «Магнит» может начать выпускать энергетики под собственным брендом

Общий объем рынка энергетических напитков аналитическая компания NTech оценивает в 225,5 млрд руб., или 1 млрд л. Продажи такой продукции, по ее подсчетам, в январе – сентябре 2025 г. увеличились год к году на 19% в денежном и на 4% в натуральном выражении. По объемам реализации эта категория уже сравнялась с растворимым кофе и она продолжает развиваться, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, спрос на такие напитки формируют представители молодого поколения.