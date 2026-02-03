Аналитики ожидают снижения цены на нефть в 2026 году на 10%На мировом рынке сохраняется существенный избыток сырья
Аналитики ожидают снижения средней цены на нефть эталонного сорта Brent в 2026 г. на 10% до $62,1/барр., несмотря на текущий рост котировок. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза порядка 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.
В прошлом году средняя цена на нефть снизилась на 14% год к году до 69,1/барр., следует из материалов Kept. Это было обусловлено существенным превышением объема предложения нефти на мировом рынке над спросом, говорится в обзоре. В 2024 г. средняя цена на нефть Brent была на уровне $80,5/барр., в 2023 г. – $82,5/барр.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам