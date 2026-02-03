Аналитики ожидают снижения цены на нефть в 2026 году на 10%

В прошлом году средняя цена на нефть снизилась на 14% год к году до 69,1/барр., следует из материалов Kept. Это было обусловлено существенным превышением объема предложения нефти на мировом рынке над спросом, говорится в обзоре. В 2024 г. средняя цена на нефть Brent была на уровне $80,5/барр., в 2023 г. – $82,5/барр.