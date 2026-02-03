Газета
Аналитики ожидают снижения цены на нефть в 2026 году на 10%

На мировом рынке сохраняется существенный избыток сырья
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Аналитики ожидают снижения средней цены на нефть эталонного сорта Brent в 2026 г. на 10% до $62,1/барр., несмотря на текущий рост котировок. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза порядка 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

В прошлом году средняя цена на нефть снизилась на 14% год к году до 69,1/барр., следует из материалов Kept. Это было обусловлено существенным превышением объема предложения нефти на мировом рынке над спросом, говорится в обзоре. В 2024 г. средняя цена на нефть Brent была на уровне $80,5/барр., в 2023 г. – $82,5/барр.

