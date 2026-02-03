Газета
Главная / Бизнес /

Госсистема учета турпотока осталась без подрядчика

Отраслевые ассоциации считают, что система была неэффективной и лишь создавала лишнюю бюрократию
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития фактически прекратило развитие государственной информационной системы «Электронная путевка» (ГИС ЭП), сообщил «Ведомостям» источник, близкий к бывшему подрядчику ГИС – АО «Национальные туристические технологии» (НТТ, входит в «Ростех»). Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из профильных бизнес-ассоциаций.

Источник в одном из туроператоров уточнил, что сейчас на главную страницу сайта ГИС ЭП зайти можно, но в системе не работает личный кабинет туроператора, загрузить какие-либо данные невозможно, а техподдержка недоступна. Из информации на портале госзакупок следует, что последним подрядчиком по развитию ГИС ЭП был «Ростелеком». Последний контракт на поддержание «Электронной путевки» был размещен Минэком в мае 2025 г. и завершился в декабре 2025 г. Новых конкурсов на работу с ГИС ЭП ведомство не объявляло.

