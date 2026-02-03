Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2025 году вырос более чем втрое

Российский рынок BNPL-сервисов (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в 2025 г. достиг 940 млрд руб., следует из оценки сервиса «Долями» от Т-банка. Компания подсчитала объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др. По сравнению с 2024 г. объем рынка вырос примерно в 2,5 раза, утверждает представитель «Долями». В 2024 г. объем рынка BNPL-сервисов составлял около 300 млрд руб., писали «Ведомости» в начале 2025 г.